Установить простейший php daemon

Есть сервер Linux + CentOs.

Есть скрипт, который нужно бесконечно повторять.

Под это дело сделать php daemon. Если какие-то ошибки будут всплывать в скрипте, нужно чтобы он их куда-то в лог писал. Можно использовать готовое решение с GitHub.

На выходе от вас установка + настройка на сервере + описание куда вставлять скрипт, как обновлять скрипт, как мониторить процесс (что он работает ), плюс как перезапускать, останавливать