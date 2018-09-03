Установить простейший php daemon

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Есть сервер Linux + CentOs.

Есть скрипт, который нужно бесконечно повторять.

Под это дело сделать php daemon. Если какие-то ошибки будут всплывать в скрипте, нужно чтобы он их куда-то в лог писал. Можно использовать готовое решение с GitHub.

На выходе от вас установка + настройка на сервере + описание куда вставлять скрипт,  как обновлять скрипт, как мониторить процесс (что он работает ), плюс как перезапускать, останавливать

CentOSLinuxPHP
7 лет назад
shnur
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3 года назад
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