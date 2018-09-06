Изменение тайтла, заголовка в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок177 просмотров

Добрый день.

Необходимо добавить возможность корректировать раздельно тайтл, заголовок, название в меню для рубрик в wordpress. Можно с использованием плагинов.

WordPress
7 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо за помощь. Ответственный и внимательный фрилансер. Рекомендую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад