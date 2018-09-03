Проект php, laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок162 просмотра

Выполнение разных задач в проекте php, laravel. Задачи – отдельные задачи по разработке системы. 

Напишите, пожалуйста, стоимость работы в час, количество часов в день, которое можете уделять нашим проектам.

LaravelPHP
7 лет назад
olga20181
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров