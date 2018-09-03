Нужно сделать 3 страницы для уже существующего сайта на WP

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Закрыт4 заявки181 просмотр

 

Я ищу WP-разработчика.  

Нужно сделать две новые страницы по макету дизайнера, но максимально сохраняя тему, которая там уже есть.  

От вас нужно знание, что такое advanced custom fields в WP, как строить темы с нуля, как делать страницы, которые хорошо смотрятся на разных устройствах.  

P.S. 

Если не найду никого, кто сегодня сможет 2 страницы сделать – сам разберусь.  

WordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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