Нужно сделать 3 страницы для уже существующего сайта на WP

Я ищу WP-разработчика.

Нужно сделать две новые страницы по макету дизайнера, но максимально сохраняя тему, которая там уже есть.

От вас нужно знание, что такое advanced custom fields в WP, как строить темы с нуля, как делать страницы, которые хорошо смотрятся на разных устройствах.

P.S.

Если не найду никого, кто сегодня сможет 2 страницы сделать – сам разберусь.