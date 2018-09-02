Интернет-магазин с приложением к нему

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

Имеется интернет-магазин работающий на Opencart CMS. Каталог товаров парсится с сайта комуса, ассортимент примерно 12 тыс. позиций, парсинг осуществляется один раз в двое суток. Но последнюю неделю парсинг почему-то не производится вовсе. То ли модуль сломался, то ли какое-то обновление снесло всё, то ли в сервере проблема. Разбирался сам несколько часов, так ни к чему не пришёл. Связь с разработчиком данного ИМ отсутствует. 

Также нужно донастроить парсер на другие ИМ и добавить больше атрибутов. В перспективе требуется интеграция с 1С (в качестве приложения).

Opencart
7 лет назад
eugenesemenovvv
Евгений 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад