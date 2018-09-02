Интернет-магазин с приложением к нему

Имеется интернет-магазин работающий на Opencart CMS. Каталог товаров парсится с сайта комуса, ассортимент примерно 12 тыс. позиций, парсинг осуществляется один раз в двое суток. Но последнюю неделю парсинг почему-то не производится вовсе. То ли модуль сломался, то ли какое-то обновление снесло всё, то ли в сервере проблема. Разбирался сам несколько часов, так ни к чему не пришёл. Связь с разработчиком данного ИМ отсутствует.

Также нужно донастроить парсер на другие ИМ и добавить больше атрибутов. В перспективе требуется интеграция с 1С (в качестве приложения).