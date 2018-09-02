Настроить правильное отображение страницы https

Здравствуйте! Поставил себе на хостинг скрипт системы активной рекламы. Немного косячный. Дело в том, что сайты с http хотят встраиваться в frame, а https нет(вылазит серый экран). Причём встраиваются они только тогда, когда я на своём сайте https отключаю. Помогите, пожалуйста. Сайт: seo-cap.ru войдите под логином admin, пароль 112233