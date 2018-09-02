Онлайн доска рисования - Joomla 3

Нужен человек, который знает, уже внедрял готовые решения онлайн доски для рисования

Эта доска должна вставляться в материалы на движке Joomla3

Пример как это выглядит supercoloring.com/ru/raskraski/zamok-hogvartsa?colore=online#

Нужно сказать, показать решения, которые делали, которые можно сделать.

Потом уже определимся с ценой и сроками