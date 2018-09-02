https://diamondray.ru сайт На главной есть блок - портфолио. Это виджет отдельного плагина. При перелистывании табов, когда происходит подгрузка проектов - мелькает логотип подгрузчика, что то типо кубика рубика. Вот его нужно убрать. ...
Онлайн доска рисования - Joomla 3
Нужен человек, который знает, уже внедрял готовые решения онлайн доски для рисования
Эта доска должна вставляться в материалы на движке Joomla3
Пример как это выглядит supercoloring.com/ru/raskraski/zamok-hogvartsa?colore=online#
Нужно сказать, показать решения, которые делали, которые можно сделать.
Потом уже определимся с ценой и сроками
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