Нужен виджет для amoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сделать виджет для amoCRM – Поиск дублей. 

В разделе "Списки" необходимо создать кнопку поиск дублей. Должна быть возможность выбора параметра карточки для сверки (телефон, e-mail, ФИО, Наименование ссылка на соц сети). После ее нажатия появляется окно с найденными совпадениями, при нажатии на совпадение  переход в стандартный список с отражением всех дублей

AmoCRM
7 лет назад
jeni_mironov
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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