Форма заявки + еще пара моментов на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Нужно сделать форму заказа (formit + ajaxform). И еще пару мелочей на modx revo. Вся верстка разумеется уже есть. Работы на пол часа.

MODX
7 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$15
1 день
Все сделано оперативно и грамотно. Хороший специалист.
Отличный адекватный заказчик. Коммуникация постоянная, на возникающие вопросы реагирует своевременно. C оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад