Доделать верстку и адаптировать сайт

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Если кратко то сделать 2 блока (скрипт для калькулятора я дам) для графика чисто верстку, так как ее будет допиливать программист. Плюс мелкие ньюансы, и адаптация под устройства. В целом сайт адаптирован, но чуть сьезжает.  

По времени даю 1-2 дня максимум

7 лет назад
hubii-network
Дмитрий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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