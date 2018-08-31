Интернет магазин создан на платформе Jimdo (конструктор сайтов). Необходимо дать возможность покупателям приобретать товары моего магазина с помощью услуги «оплата частями» Приватбанка. Добавить форму оплаты «оплата частями» Приватбанка
Разработка фронтенда админки (Dashboard) на React или Angular
Нужно разработать административный интерфейс на стороне front-end.
Требования к технологическому стеку:
- React
- REST API
- Websocket
- Использование готовых компонент
- Использование заглушки на стороне бэкенда
Требования к административному интерфейсу:
- Отрисовка исторических графиков по REST запросу
- Отрисовка real-time графиков по Websocket
- Отрисовка таблиц c возможностью листания, сортировки, фильтрации данных, выбора элемента в таблице
- Загрузка файлов
- Авторизация, логаут
- Включение html страниц по iframe или другими способами
Требования к браузерам:
- Последние браузеры Chrome, FF, Safari, Edge на десктопных и мобильных устройствах
Требования к дизайну:
- По-возможности используем готовые компоненты и готовые темы. При необходимости дописываем свои в тех же стилях.
Количество экранов / страниц:
1. Логин
2. Dashboard.
3. Профиль и смена пароля.
4. Загрузка файлов.
5. Страницы с таблицами: 4 штуки.
6. Страница с отображением элемента таблицы: 2 штуки.
6. Страницы с графиками: 3 штуки.
7. Страница с реалтайм-графиками: 2 штуки.
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Итого: около 15-20 интерфейсов.
Только для людей с опытом работы с React / Angular.
Кроме этого вам нужно уметь немного работать с бэкендом, чтобы сделать необходимые заглушки.
От вас:
1) Портфолио на React.
2) Ориентировочную стоимость работы или диапазон.
3) Скайп, контакты.
Рассмотрим также предложения на Angular. Подробное ТЗ с выбранным исполнителем.
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