Разработка фронтенда админки (Dashboard) на React или Angular

Нужно разработать административный интерфейс на стороне front-end.

Требования к технологическому стеку:

- React

- REST API

- Websocket

- Использование готовых компонент

- Использование заглушки на стороне бэкенда

Требования к административному интерфейсу:

- Отрисовка исторических графиков по REST запросу

- Отрисовка real-time графиков по Websocket

- Отрисовка таблиц c возможностью листания, сортировки, фильтрации данных, выбора элемента в таблице

- Загрузка файлов

- Авторизация, логаут

- Включение html страниц по iframe или другими способами

Требования к браузерам:

- Последние браузеры Chrome, FF, Safari, Edge на десктопных и мобильных устройствах

Требования к дизайну:

- По-возможности используем готовые компоненты и готовые темы. При необходимости дописываем свои в тех же стилях.

Количество экранов / страниц:

1. Логин

2. Dashboard.

3. Профиль и смена пароля.

4. Загрузка файлов.

5. Страницы с таблицами: 4 штуки.

6. Страница с отображением элемента таблицы: 2 штуки.

6. Страницы с графиками: 3 штуки.

7. Страница с реалтайм-графиками: 2 штуки.

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Итого: около 15-20 интерфейсов.

Только для людей с опытом работы с React / Angular.

Кроме этого вам нужно уметь немного работать с бэкендом, чтобы сделать необходимые заглушки.

От вас:

1) Портфолио на React.

2) Ориентировочную стоимость работы или диапазон.

3) Скайп, контакты.

Рассмотрим также предложения на Angular. Подробное ТЗ с выбранным исполнителем.