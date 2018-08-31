Необходимо написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок179 просмотров

Необходимо написать приложение для быстрого обновления цен насайте.

Приложение должно запускать “онлайн” (не с компьютера, а поадресу сайта)

Входящие данные для запуска приложения: прайс, имеющийстандартный формат Excel с неизменными столбцами.

Стоимость транспортировки одного кубического метра.

Приложение должно выполнить следующие действия:

- подключиться к базе данных mysql

- получить из базы данных с помощью артикула товара (артикулуказан в excel) егообъем.

- прибавить к стоимости товара (стоимость указана в excel) объем умноженный настоимость кубического метра

- умножить полученное в предыдущем шаге значение наопределённый процент, получив таким образом розничную цену

- сделать округление цены до 100

- сохранить полученную цену в базе mysql

Поля базы mysql(описание структуры базы)  будут указаны непосредственномуисполнителю.

Excel файлприлагаю. 

Оставляйте Skype для связи. 

MySQL
7 лет назад
cmo-2016
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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