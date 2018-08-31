Интернет магазин создан на платформе Jimdo (конструктор сайтов). Необходимо дать возможность покупателям приобретать товары моего магазина с помощью услуги «оплата частями» Приватбанка. Добавить форму оплаты «оплата частями» Приватбанка
Необходимо написать парсер
Необходимо написать приложение для быстрого обновления цен насайте.
Приложение должно запускать “онлайн” (не с компьютера, а поадресу сайта)
Входящие данные для запуска приложения: прайс, имеющийстандартный формат Excel с неизменными столбцами.
Стоимость транспортировки одного кубического метра.
Приложение должно выполнить следующие действия:
- подключиться к базе данных mysql
- получить из базы данных с помощью артикула товара (артикулуказан в excel) егообъем.
- прибавить к стоимости товара (стоимость указана в excel) объем умноженный настоимость кубического метра
- умножить полученное в предыдущем шаге значение наопределённый процент, получив таким образом розничную цену
- сделать округление цены до 100
- сохранить полученную цену в базе mysql
Поля базы mysql(описание структуры базы) будут указаны непосредственномуисполнителю.
Excel файлприлагаю.
Оставляйте Skype для связи.
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