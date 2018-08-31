Пересобрать nginx

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо пересобрать из исходников nginx определенной версии с указанными модулями.

Важно с минимальным простоем тк проект с большим трафиком.

(Динамические модули - не подходят)

Nginx
7 лет назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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