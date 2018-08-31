Moodle

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Возможность в Модуле (Блоке) задать короткое имя отслеживаемому тесту. Отметить тесты для распечатки.

Возможность в html файле задать параметры для вывода переменных и оформления протокола тестирования (рабочая заготовка для вывода протокола тестирования имеется)

Тесты отслеживаются те, у которых заданы настройки - 

 

Вывод отчета в виде таблицы. (список студентов показывается по последнему доступу к курсу) вывод на страницу по 50 записей

 

Возможность распечатать тесты согласно настройках блока print_results

 

Город – Фамилия Имя (телефон)    /   УК       /    Тестирование

Анапа – Иванов Иван Иванович    /   Б0213  /    КТ01У – 100% PDF ; КТ02У – 100%; ЭРТН – 60%

89288451236

HTML
7 лет назад
othercoytorg
Илья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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