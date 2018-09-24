Задание по сайту. joomla.

Доволен выполненным заданием. В целом то, что я хотел было сделано. По связи никаких замечаний нет. Всё время на связи и возникающие вопросы мы быстро решали. Никаких проблем с этим не было. Рекомендую как хорошего исполнителя. Желаю удачи в дальнейшем.