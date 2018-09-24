Задание по сайту. joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок224 просмотра

Здравствуйте,

есть задание для веб-разработчика. Необходимо знание cms joomla.  Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.

Joomla
7 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexdolg1967
Алексей 
57 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$26
14 дней
Доволен выполненным заданием. В целом то, что я хотел было сделано. По связи никаких замечаний нет. Всё время на связи и возникающие вопросы мы быстро решали. Никаких проблем с этим не было. Рекомендую как хорошего исполнителя. Желаю удачи в дальнейшем.
Очень хороший работодатель , своевременная оплата и просто очень хороший человек, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexdolg1967
Алексей 
57 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад