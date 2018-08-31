Добрый день! На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ. Отправлю в ...
Модуль покупки токена на сайте (WP)
Необходимо организовать на сайте покупку токена через мерчант (все юридические вещи для этого есть):
1) Виза/Мастеркард
2) Коингейт
3) Альтернативные: яндекс.деньги, вебмани и т.д.
От вас: решение по мерчанту, которое планируете использовать, сроки и бюджет.
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