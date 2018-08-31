Модуль покупки токена на сайте (WP)

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Необходимо организовать на сайте покупку токена через мерчант (все юридические вещи для этого есть): 

1) Виза/Мастеркард 

2) Коингейт  

3) Альтернативные: яндекс.деньги, вебмани и т.д. 

От вас: решение по мерчанту, которое планируете использовать, сроки и бюджет.

WordPress
7 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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