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Система управления сайтом на Django / Python
Требуется доработать систему управления сайта http://kakotkin.com/ на Django / Python
Просьба ознакомиться с ТЗ и ответить в теме не шаблоном, а предметно: стоимость, сроки, ваши вопросы.
Сейчас страница администратора выгладит так – вложение.
Вам будет предоставлен репозиторий с кодом, можно сделать копию и внести изменения.
Требуются следующие изменения в систему управления:
- Фотографии при загрузке на сайт должны автоматически ужиматься до необходимого размера. В идеале, через Tiny PNG или аналогичный способ.
- Фотографии автоматически сохраняются в нужных разрешениях, растягиваются на экран, ширину статьи. Корректно отображаются панорамные, квадратные и другие не стандартные изображения. Без необходимости задавать параметры, ширины, отступы вручную. Всё должно происходить автоматически посредством движка.
- Фотографии, ранее выложенные на сайт, должны легко находится по хештегам/описаниям, что бы их снова можно было выложить в новую статью, а не заливать каждый раз с компьютера. Причём, находить поиск должен исходный (бОльший по разрешению) кадр, а не его многочисленные копии в разных форматах и размерах.
- Корректный внутренний поиск по сайту. Сейчас поиск не находит статью, даже если вбить её точное название.
- Ролики ссылками на Ютуб/Вимео должны автоматически отображаться как окно с видео, а не как ссылка на сторонний сайт.
- Возможность размещения нескольких галерей с фотографиями в одной статье. Сейчас можно добавить только одну галерею в конце статьи. А надо текст/галерея/текст/фотография/текст/ролик/текст/г алерея и т.п. в произвольном порядке.
- Открыт к предложениям что ещё в системе управления можно доработать, что бы фотографу можно было работать с CMS Django / Python так же комфортно, как ранее удавалось работать на Wordpress
Всё должно работать автоматически через систему управления, минуя необходимости вручную заливать что-то на сервер, указывать путь и т.п.
Сейчас задача доработать функционал сайта http://kakotkin.com/, чуть позже на основе этой CMS на Django / Python сделать ещё 7 сайтов со схожей структурой. Логика та же: главная страница + типовая страница блога с текстом и галереями + формы заказа.
Таких ещё семь сайтов.
Потом потребуется выложить все сайты на сервер https://vscale.io/ru/ , подружив между собой.
Так же, рассмотрю предложения по стоимости переноса всего контента сайта http://imagefactory.ru/ , сделанного на Drupal, с целью переноса на Django / Python с установкой этой же написанной CMS.
Резюмируя:
1. Есть сайт на Django / Python, систему управления которого нужно доработать по функционалу.
2. На основе полученной системы управления нужно сделать ещё 7 схожих сайтов.
3. Один сайт нужно копировать и перетащить на эту же систему со всем контентом (более 300-сот статей)
4. Все сайты выложить на один сервер.
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