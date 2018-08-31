Система управления сайтом на Django / Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Требуется доработать систему управления сайта http://kakotkin.com/ на Django / Python 

Просьба ознакомиться с ТЗ и ответить в теме не шаблоном, а предметно: стоимость, сроки, ваши вопросы. 

Сейчас страница администратора выгладит так – вложение. 

Вам будет предоставлен репозиторий с кодом, можно сделать копию и внести изменения.  

Требуются следующие изменения в систему управления: 

- Фотографии при загрузке на сайт должны автоматически ужиматься до необходимого размера. В идеале, через Tiny PNG или аналогичный способ. 

- Фотографии автоматически сохраняются в нужных разрешениях, растягиваются на экран, ширину статьи. Корректно отображаются панорамные, квадратные и другие не стандартные изображения. Без необходимости задавать параметры, ширины, отступы вручную. Всё должно происходить автоматически посредством движка. 

- Фотографии, ранее выложенные на сайт, должны легко находится по хештегам/описаниям, что бы их снова можно было выложить в новую статью, а не заливать каждый раз с компьютера. Причём, находить поиск должен исходный (бОльший по разрешению) кадр, а не его многочисленные копии в разных форматах и размерах.  

- Корректный внутренний поиск по сайту. Сейчас поиск не находит статью, даже если вбить её точное название. 

- Ролики ссылками на Ютуб/Вимео должны автоматически отображаться как окно с видео, а не как ссылка на сторонний сайт. 

- Возможность размещения нескольких галерей с фотографиями в одной статье. Сейчас можно добавить только одну галерею в конце статьи. А надо текст/галерея/текст/фотография/текст/ролик/текст/г алерея и т.п. в произвольном порядке. 

- Открыт к предложениям что ещё в системе управления можно доработать, что бы фотографу можно было работать с CMS Django / Python так же комфортно, как ранее удавалось работать на Wordpress 

Всё должно работать автоматически через систему управления, минуя необходимости вручную заливать что-то на сервер, указывать путь и т.п. 

Сейчас задача доработать функционал сайта http://kakotkin.com/, чуть позже на основе этой CMS на Django / Python сделать ещё 7 сайтов со схожей структурой. Логика та же: главная страница + типовая страница блога с текстом и галереями + формы заказа.  

Таких ещё семь сайтов.  

Потом потребуется выложить все сайты на сервер https://vscale.io/ru/ , подружив между собой.  

Так же, рассмотрю предложения по стоимости переноса всего контента сайта http://imagefactory.ru/ , сделанного на Drupal, с целью переноса на Django / Python с установкой этой же написанной CMS. 

Резюмируя: 

1. Есть сайт на Django / Python, систему управления которого нужно доработать по функционалу. 

2. На основе полученной системы управления нужно сделать ещё 7 схожих сайтов. 

3. Один сайт нужно копировать и перетащить на эту же систему со всем контентом (более 300-сот статей) 

4. Все сайты выложить на один сервер.  

DjangoDrupalPythonWordPress
7 лет назад
jeni_mironov
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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