Музыкальный сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Сделать музыкальный веб-сервис со своей валютой, с возможностью оформить подписку, дизайн есть, но его нужно сделать лучше. Желательно долгосрочное сотрудничество, так как в дальнейшем нужны приложения IOS и Android, и дизайн для них.

AndroidiOS
7 лет назад
guest_15356528356213
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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