База данных, регрессия, Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Требуется разработчик веб приложений с опытом работы с базами данных и знанием Python или R. Мы предоставляем данные, сохраняем в базу и используя Python (или R) библиотеку строим регрессию и генерируем графики для пользователя. Интеграция Wordpress.  

Опыт с облачными технологиями для хостинга приложения.

PythonWordPress
7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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