Требуется сделать анимации на кнопках на сайте Сделать форму заявки после просмотра видео Сделать всплывание поп-апа при пролистывании галереи до конца
Требуется программист на Cotonti
Нужно только доработать готовый проект. Заново, новый или на другой CMS не рассматривается !!!
Знание используемых технологий Cotonti, PHP, Mysql, JS, Uikit
Ищу именно разработчика-фрилансера (не работаю с командами, студиями, агентствами ит.д.).
Работа не одноразовая, постепенно будем расширять функционал сайта.
В отклике жду ссылки на проекты, над которыми работали.
Заявки фрилансеров
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