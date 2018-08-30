Требуется программист на Cotonti

Нужно только доработать готовый проект. Заново, новый или на другой CMS не рассматривается !!!

Знание используемых технологий Cotonti, PHP, Mysql, JS, Uikit

Ищу именно разработчика-фрилансера (не работаю с командами, студиями, агентствами ит.д.).

Работа не одноразовая, постепенно будем расширять функционал сайта.

В отклике жду ссылки на проекты, над которыми работали.