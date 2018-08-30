Требуется программист на Cotonti

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Нужно только доработать готовый проект. Заново, новый или на другой CMS не рассматривается !!! 

Знание используемых технологий Cotonti, PHP, Mysql, JS, Uikit 

Ищу именно разработчика-фрилансера (не работаю с командами, студиями, агентствами ит.д.). 

Работа не одноразовая, постепенно будем расширять функционал сайта. 

В отклике жду ссылки на проекты, над которыми работали.

JavaScriptMySQLPHP
7 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров