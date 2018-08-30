Доработать сайт по тз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

ТЗ это основная часть https://docs.google.com/document/d/1FPkyYNw9OjSUMsMj5ixWR_FEPu_TerOE6VQDmP8cLGI/edit?usp=sharing

7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров