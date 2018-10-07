Оптимизация скорости загрузки сайта wordpress

Собственно говоря, требуется человек с аналогичным успешным опытом в написании ботов для накрутки лайковподписчиковпросмотров и тд в инстаграмме (с расширенным функционалом). То есть, чтобы была возможность выбора контингента, его качества и скорости накрутки. Соответственно, требуется ...