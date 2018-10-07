Оптимизация скорости загрузки сайта wordpress

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Завершен7 заявок193 просмотра

необходимо оптимизировать код страницы созданой на wordpress для ускорения загрузки

https://ukrpersonal.com/flyadeal/

WordPress
7 лет назад
cool_zer0
Валерий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$50
3 дня
-
Показатели по оптимизации pagespeed выведены в зеленую зону

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад