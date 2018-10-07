Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием. Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно ...
Оптимизация скорости загрузки сайта wordpress
необходимо оптимизировать код страницы созданой на wordpress для ускорения загрузки
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