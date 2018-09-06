Доработки сайта на Wordpress

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Завершен6 заявок194 просмотра

Здравствуйте. Сотрудничаем с агенством, которое занимается СЕО продвижением. 

Для сайта 100form. com. ua ищем специалиста, который по подробным задачам от агенства сможет выполнить доработки. Сайт на Word Press.

Список задач: 

1. Страницы пагинации

Для страниц пагинации на сайте должны быть проставлены теги next и prev. В данный момент тег prev проставлен, но отсутствует тег next, необходимо это исправить.

2. Семантическая разметка

Необходимо разметить контакты по стандарту Schema.org

3. Запреты на индексацию

Нужно внедрить  

4. ВерсткаНеобходимо заменить встречающиеся на сайте следующие теги:

  • :

  • :

  • :

  • :
  • :
Заменить на тег  с соответствующим стилем CSS (исключение - текстовые блоки).

5. Закрыть в nofollow ссылки указанные в таблице 

6. 

  • Необходимо настроить кеш браузера
  • Включить сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных, передаваемых по сети.
CSSWordPress
7 лет назад
evgeni007
Евгений 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Все четко и в срок. Продолжаем сотрудничество. Виталий всегда на связи.
Отличный заказчик, спасибо за работу! :) Оплата сразу по закрытию :)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад