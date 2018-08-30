Нужно переделать шаблон ДЛЕ + форум + новые функции

Доброе время суток. Нужен разработчик который сможет реализовать подобную анимацию www.magicleap.com/ на 1 экране и эффект отдаления при скроле + исчезает старый текст и появляется новый. От нас нарисованная и подготовленная 2D и 3D графика. Подробности в ...