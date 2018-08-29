Доработать сайт сервисного центра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки108 просмотров

Требуется доработать сайт сервисного центра. Создать новые разделы, переименовать существующие, перезалить статьи, создать новый функционал. Сайт должен быть переделан в соответсвии с описанием в ТЗ по ссылке. Статьи, элементы дизайна, и прочую информацию предоставляем. 

https://docs.google.com/document/d/1eVONOMfPndORfrX6gitfVnz5BSnhsAJe_aOnLx3T5QM/edit?usp=sharing

7 лет назад
msipostal
Владимир 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров