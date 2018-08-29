Необходимо написать плагин для Xenforo 2 ТЗhttps://docs.google.com/document/d/139aNNpR5yl0HUx3DlwAbsX3YWPI47pbVRY1HIb85tA0/edit
Доработать сайт сервисного центра
Требуется доработать сайт сервисного центра. Создать новые разделы, переименовать существующие, перезалить статьи, создать новый функционал. Сайт должен быть переделан в соответсвии с описанием в ТЗ по ссылке. Статьи, элементы дизайна, и прочую информацию предоставляем.
https://docs.google.com/document/d/1eVONOMfPndORfrX6gitfVnz5BSnhsAJe_aOnLx3T5QM/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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