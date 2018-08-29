Добавить вывод видео в карточке товара

Добавить вывод видео-ролика из админки в карточку товара ( сайт на ruby on rails) на сайте http://jointsnowboards.com/snowboards

В админке соответствующее поле уже есть, нужно сделать только в карточке товара.

Спасибо, что дочитали задачу до конца. И поскольку это случилось, в

сообщении сразу напишите про свой опыт работы с Руби.