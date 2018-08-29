Гугл начал выкидывать такие сообщения: Страница не оптимизирована для мобильных устройств Исправьте 2 указанные ниже проблемы Интерактивные элементы расположены слишком близко Контент шире экрана Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени ...
Добавить вывод видео в карточке товара
Добавить вывод видео-ролика из админки в карточку товара ( сайт на ruby on rails) на сайте http://jointsnowboards.com/snowboards
В админке соответствующее поле уже есть, нужно сделать только в карточке товара.
Спасибо, что дочитали задачу до конца. И поскольку это случилось, в
сообщении сразу напишите про свой опыт работы с Руби.
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