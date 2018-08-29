Гугл начал выкидывать такие сообщения: Страница не оптимизирована для мобильных устройств Исправьте 2 указанные ниже проблемы Интерактивные элементы расположены слишком близко Контент шире экрана Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени ...
API Tracking Platform
Суть платформы
Нужно подключаться по API к разным источникам офферов, собирать описания оферов. Офер - набор описаний трафика который хочет приобрести клиент. В него входит порядка 30 полей. Начиная от названия офера и ссылки куда лить трафик и заканчивая ценой за инсталл и ограничениями. Платформа собирает и постоянно обновляет данные о оферах сохраняя их в своей базе. Менеджер может выбрать офер и на его основе создать клон офера в трекере. Трекер только один, обмен данными тоже по API. После создания офера, платформа отслеживает изменение в описании офера (только строго ограниченный набор полей) и если в них произошли изменения - повторяет эти изменения в трекере. В основном речь идет о статусах офера.
По сути в этом и есть основной функционал платформы - остальное детали.
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