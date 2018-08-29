IPB Форум. Убрать упоминание в коде о прошлом домене

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок168 просмотров

Перенесли форум на новый домен. Не можем убрать упоминания о старом домене в верстке. То ли в базе где то (так как форум с базой работает и держит там шаблоны) то ли в шаблонах может закэшировано где.

7 лет назад
romankie
Роман 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров