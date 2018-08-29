Нужен верстальщик с опытом, готовый приступить к работе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Нужно сделать небольшой объем правок по одному проекту (только стили, работы на пару часов, но сделать нужно не позднее 11 утра завтра по Москве).

Детали вышлю по запросу.

7 лет назад
paliy
55 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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