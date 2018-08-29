Программист Angular

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо интегрировать страницу в приложение Angular.  На место приветственного компонента Angular поставить страницу Landing. Детали кандидату

Angular
7 лет назад
popov7777
Максим 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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