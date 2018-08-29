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Программист Angular
Необходимо интегрировать страницу в приложение Angular. На место приветственного компонента Angular поставить страницу Landing. Детали кандидату
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