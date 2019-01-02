Back End разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок217 просмотров

Разрабатывается крайне простой сайт-визитка на 4 страницы. Стадия Front End, практически, завершена.

Осталась Back End разработка по следующим пунктам:

1. Разработать админку.

2. Создать базу данных (MySQL).

3. Сделать рабочей форму для заказа/связи (по покупке в один клик).

Пожелания по фреймворку - Laravel

Прототип сайта:

https://ryyenj.axshare.com 

пароль: x-girl-3 

LaravelMySQL
7 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
7 лет назад
$70
5 дней
norm
Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
7 лет назад