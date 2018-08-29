Программист для создания индивидуальной СRМ системы

Требуется доработка СRМ системы для миграционного центра, СRМ уже начал делать предыдущий исполнитель, были созданы и заполнены справочники, теперь необходимо связать данные с АТС по API, с формой приёма заказов на сайте с электронной почтой, сделать систему отчётов и расчётов. так же требуется написание программы для заполнения заявлений установленного образца.

Человек заполняет понятную форму в программе, или переносит данные из сrм системы а программа должна вносить данные в заявление утверждённое законодательством РФ и пускать на печать в нужном виде, а так же вести счёт этим заявлениям указывать на ошибки и не пропускать не корректный ввод данных.

Эта программа должна быть на определённом сервисе и к ней даётся доступ определённым лицам. В программе должно быть от 20-ти до 30-ти видов различных заявлений от одной до 5-ти страниц. Так же необходимо будет вести тех поддержку этой программы, в случае изменений формы заявлений в связи с изменениями в законодательстве. Всё это можно сделать удалённо. Укажите стоимость услуг и стоимость и условия тех поддержки.