Правки валидатора и гуглспид интернет-магазина на вордпресс

Есть интернет-магазин на вордпресс, шаблонный, качал с инета. В валидаторе 26 ошибок, google speed на мобильной версии и версии ПК в красной зоне, оба по 57%, нужно вывести минимум в желтую зону, но лучше в зеленую.

Прикрепляю ссылку сайта, ознакомьтесь, посмотрите ошибки в валидаторе и гуглспид, пишите разуюмную цену и сроки работы

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Спасибо за внимание