Правки валидатора и гуглспид интернет-магазина на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки188 просмотров

Есть интернет-магазин на вордпресс, шаблонный, качал с инета. В валидаторе 26 ошибок, google speed на мобильной версии и версии ПК в красной зоне, оба по 57%, нужно вывести минимум в желтую зону, но лучше в зеленую. 

Прикрепляю ссылку сайта, ознакомьтесь, посмотрите ошибки в валидаторе и гуглспид, пишите разуюмную цену и сроки работы

https://hookahstoreproject.ru/

Спасибо за внимание

WordPress
7 лет назад
rhealabnoone
Антон 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Нужно было пофиксить правки в гуглспид и валидатор, заказчик сразу сказал, что некоторые ошибки в валидатор не получится исправить. Гуглспид подняли как смогли, ибо сайт шаблонный. В целом работой доволен, адекватный исполнитель)
Адекватный заказчик. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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