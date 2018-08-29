Внести правки на сайт на Joomla

Требуется внести правки на сайт controlx.ru.

1. Обновить Joomla до последней версии

2. Внести изменения в соответствии с макетами: https://yadi.sk/d/gRZOWugE3aBPSe, а конкретнее:

2.1 Выполнить редизайн шапки - версткуи интеграцию с системой управления сайтом, реализовать слайдер на

главной странице

2.2 Реализовать поиск по сайту

2.3 Упростить оформление заказа, обеспечить возможность заказа без авторизации

2.4 Доработать карточку товара:

- Указание дополнительных услуг

- Указание дополнительных товаров

(здесь нужно обсудить, как добавлять. вообще они общие для всего каталога)

2.5 Реализовать блок "лучшие предложения"

2.6 Реализовать функционал блога на основе готового плагина

2.7 Выполнить перенос и адаптацию корзины в шапку сайта