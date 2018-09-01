Нужно настроить вывод заявок с pr.sape.ru по API

Здравствуйте

Есть площадки в pr.sape.ru на которую поступают заявки.

Нужно выгрузить вывод на сторонний урл моего сайта: ID Заявки, Продвигаемый URL (от 1 до 3 на один id заявки), Ссылка размещения, кнопку что бы когда указали ссылку размещения и нажатии на данную кнопку, эта ссылка размещения переходила на pr.sape.ru в форму размещения и срабатывала кнопка разместить

Есть в наличии такое решения, работало ранее но давно не работает, так что или эту поправить или с нуля делать

Заранее благодарю