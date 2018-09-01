Нужно настроить вывод заявок с pr.sape.ru по API

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Завершен4 заявки125 просмотров

Здравствуйте

Есть площадки в pr.sape.ru на которую поступают заявки.

Нужно выгрузить вывод на сторонний урл моего сайта: ID Заявки,  Продвигаемый URL (от 1 до 3 на один id заявки), Ссылка размещения, кнопку что бы когда указали ссылку размещения и нажатии на данную кнопку, эта ссылка размещения переходила на pr.sape.ru в форму размещения и срабатывала кнопка разместить

Есть в наличии такое решения, работало ранее но давно не работает, так что или эту поправить или с нуля делать

Заранее благодарю

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$60
2 дня
Отличный исполнитель, все реализовал четко и быстро. Буду обращаться в дальнейшем
Отличный заказчик. И главное знает чего эочет.

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад