Доработать карточку товара ЦМС Webasyst.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Добрый день. Необходимо внести правки в карточку товара. Подробное ТЗ в личку. Жду Ваших заявок.

Webasyst
7 лет назад
oxibook
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров