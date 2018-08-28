Настроить тему для некоторого блога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок126 просмотров

Нужно подогнать тему на блоге для мобильных устройств, общие настройки блога  и т.п.

7 лет назад
safarov_miha
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров