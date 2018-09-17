Требуется доработать парсер товаров написанный на php. Вкратце парсер собирает товары с одного сайта и заливает на другой, раз в неделю мониторит появление новых товаров, обновление цен и отсутствие товаров, далее вносит изменения на основном ...
Поставить сайт на WordPress
Добрый день!
Требуется ОЧЕНЬ БЫСТРО и очень качественно установить сайт на ВП
Верстка уже готова,
Дизайн по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/yfjumgbqiwappfx/AAD1pmZq0Hz4kQNYv1AuGz1Da?dl=0
Жду Ваших предложений!
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