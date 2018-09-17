Поставить сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок242 просмотра

Добрый день!

Требуется ОЧЕНЬ БЫСТРО и очень качественно установить сайт на ВП

Верстка уже готова, 

Дизайн по ссылке:

https://www.dropbox.com/sh/yfjumgbqiwappfx/AAD1pmZq0Hz4kQNYv1AuGz1Da?dl=0 

Жду Ваших предложений! 

WordPress
7 лет назад
pkampor
Пьер 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$420
7 дней
Довольно сложный проект сделал качественно и в срок! Рекомендую!
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад