Доработать парсер товаров на PHP

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Закрыт10 заявок174 просмотра

Требуется доработать парсер товаров написанный на php. Вкратце парсер собирает товары с одного сайта и заливает на другой, раз в неделю мониторит появление новых товаров, обновление цен и отсутствие товаров, далее вносит изменения на основном сайте.

PHP
7 лет назад
rus36
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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