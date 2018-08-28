На сайте: https://goo.gl/xP6xqE В каталоге продукции нужно добавить ajax пагинацию http://joxi.ru/L214nkPc8vygqm Сайт на modx, структура разделов и url должна остаться прежней В заявке указывайте стоимость и сроки
Доработки админки на Yii2
Есть действующий проект, веб-сайты, с общей админкой, все выполнено на Yii2 + MySQL.
Нужен ряд доработок по админке, задач много, первоочередные:
- Статистика просмотров - view к готовой таблице в базе данных - просмотр, сортировка, фильтры
- Раздел Импорт в админке - добавить CRUD-операции к готовой таблице в базе
- Статьи - групповые операции - выбор чекбоксом в списке статей и операции: удаление, раздел статьи, шаблон статьи, опубликована/неопубликована и т.п.
- Обрезание картинок в админке - добавить онлайн-редактор изображений (выбрать из готовых решений)
Ссылки на ТЗ и детали в личке.
Бюджет оговорим в личке, после обсуждения.
Заявки фрилансеров
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