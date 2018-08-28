Доработать плагин sbr

Здравствуйте.Вопросы по sbr/1) Убрать этапы, то есть что бы сразу и без этапов человек принимался за работу.2) По нажатию "Предложить сделку" что бы кидало сразу на страницу сделки (то есть как, при нажатии "отправить на соглосование") . 3) При добавлении предложения убрать от и до как денег так и сроков. Просто один инпут с суммой другой инпут с сроком (сроки только в днях). Ниже там идет окно с текстом для предложения. Это окно обязательно к заполнению, нужно что бы не обязательно было. В общем нужно максимально упростить систему, по таким правилам:

Человек оставляет заявку со сроком и его желаемой суммой денег, если заказчик видит его заявку и она его устраивает, он нажимает на кнопку (допустим предложить сделку) и исполнителю сразу на почту приходит письмо о том что его заявка одобрена и ему нужно только подтвердить. То есть не нужно по много раз вводить сумма и сроки и дни и тд. Параметры сделки должны быть те, которые потенциальный исполнитель оставил под заказом. После подтверждения, заказчику приходит письмо о том что нужно оплатить, он оплачивает и далее уже какуже как обычно, принять работу или арбитраж. Сможете? Если да то за сколько денег?