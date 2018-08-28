На данный момент с помощью регулярных выражений настроены 301 редиректы - c http на https, с www на без www,cтраницы без / на / Необходимо добавить с .php на без php для папок (transport, raspisanie-elektrichek) с сохранением ...
Необходима программа для подбора промокодов
Необходима программа для подбора промокодов, методом перебора цифр в режиме реального времени возможно через эмулятор браузера. Возможно ли это сделать и какая будет стоимость ?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
У нас есть готовый интернет магазин на CS-Cart Нужно сделать эти пункты Подробное тз заданий на гугл док https://docs.google.com/document/d/1Q2teQqHfOkWW1uSrIImO0-kjRMdhOeedEvfao-IVwZk/edit?usp=sharing Для просмотра лучше его скачайте в PDF , так как ...Закрыт7 лет назад
Есть 7 сайтов: 3 битрикс 3 wp 1 html лендинг 1. Нужно найти все формы. поставить защиту от спама рекапчу. 2. Проверить кнопки на отправку заявок на почту, ...Закрыт7 лет назад
- $15
Ищем человека со знанием Jquery + GTM + GA для донастройки системы аналитики на сайте Детальное ТЗ https://goo.gl/zb1thhЗакрыт7 лет назад
Версия ocStore 2.3.0.2.3 Cделать возможность выгрузки прайса в Эксэль с сайта с картинками(фото должны быть как на сайте с водными знаками, водный знак накладывается модулем), их надо маленькими и ужать, чтобы прайс весил не ...Закрыт7 лет назад
Здравствуйте. На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги: 1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин. 2. на мобильной версии именно на андроиде при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ваша задача просто подобрать и поставить шаблон лендоса. Можно без движка. Если движок - то желательно вродпресс. Вот страница под которую делается лендос: http://geoid.org.ua/heliosystem/ Нужен интересный понятный шаб. Уникальность не нужна. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется настроить турбо страницы на сайте wordpress, есть плагин, но не смог настроить. Сайт vip-dublikat.ru/ Указывайте цену. https://yandex.ru/adv/turbo Информация.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Всем привет. Есть ИМ на modx revo. Установлены яндекс метрика и google analytics через google таг менеджер. Надо 1. Все необходимо внедрить через Google tag manager 2. Прописать 3 цели в яндекс ...Закрыт7 лет назад
Необходимо выполнить перенос и запуск проекта без изменения Vue-компонентов, путем настройки webpack под ASP.Net Core 2.1 проект для работы https://drive.google.com/file/d/1N_P2BWjZqGslCHKVpKd1RCc9VnHriiar/view Задача запустить App3 из проекта ...Закрыт7 лет назад