Внести правки на сайте Вордпресс

Здравствуйте.

На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги:

1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин.

2. на мобильной версии именно на андроиде при нажатии на актера почему то показывается просто белая страница

3. поменять размер фотографий на главной, чтобы при добавлении новых карточек таких же фото не было. Качество должно быть лучше. Фото в админке сейчас загружаем нормальные, просто они подстраиваются под свой размер. Установка Retina не помогает.