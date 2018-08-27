Доработка сайта на Ruby on rails

Необходимо устранить косяки и сделать доработки по сайту http://jointsnowboards.com/:

1) Косяк с корзиной (отображение и продажа отсутствующей ростовки)

2) Косяк с корзиной (картинка товара отображается только на второй заход)

3) не отображается кол-во использований у промо-кодов.

4) Не работают шкалы джиб, карв, джамп и т.д.

5) В мобильной версии не возможно отредактировать цвет фона. На 2 скринах

видно, что у Евенли есть фон (т.к. это старая карта), а у остальных фон

по умолчанию белый. Хотелось бы иметь возможность редактировать. ЛИБО,

как вариант сделать у всех белый фон, но тогда подкрасить шкалу

«мягкая-жесткая», так как она белая на белом фоне.

6) Нет возможности редактировать цвет текста. Он по непонятному алгоритму сам

меняет цвет. Относится ко всем текстам. например если открыть товар

Woodwork там будет не видно старой цены, потому что текст белый на почти

белом фоне.

7) если длинное название товара, он увеличивает карту. А хотелось бы чтобы шрифт уменьшался.

8) не работает функция «дополнительные фото» в карте товара (кроме одежде, там этого не требуется)

9)не работает «видео» в карте товара.

10) всплывающие менюшки не понятно по какому алгоритму выбирают цвет (в админке не редактируется)

Доступы по запросу в ЛС.

Способ связи: Skype | Whatsapp

Оплата: 50% | 50%

Если вас заинтересовала возможность поработать с данным сайтом в сообщении сразу напишите про свой опыт работы и примерную оценку. Не лишнем будут вопросы по сути задачи. Все пункты готов подробно пояснить по запросу