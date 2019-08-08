Необходимо выполнить перенос и запуск проекта без изменения Vue-компонентов, путем настройки webpack под ASP.Net Core 2.1 проект для работы https://drive.google.com/file/d/1N_P2BWjZqGslCHKVpKd1RCc9VnHriiar/view Задача запустить App3 из проекта ...
Интеграция верстки и нового дизайна в интернет-магазин БИТРИКС
Интеграция верстки и нового дизайна в интернет-магазин БИТРИКС.
Не должно быть ошибок, все должно работать быстро, валидный код. Все как часики без глюков.
1) главная, каталог, карточка товара 2) корзина, оформление корзины, контакты, сравнение 3) о компании, доставка, 404, скидки и тд текстовые страницы
4) отзывы, рассылка … и тд.5) тестирование, настройка скорости, проблемы, баги, оптимизация и тд. (не должно быть ошибок, все должно летать и на компе и на мобильной версии).
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