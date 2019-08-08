Интеграция верстки и нового дизайна в интернет-магазин БИТРИКС.

Не должно быть ошибок, все должно работать быстро, валидный код. Все как часики без глюков.

1) главная, каталог, карточка товара 2) корзина, оформление корзины, контакты, сравнение 3) о компании, доставка, 404, скидки и тд текстовые страницы

4) отзывы, рассылка … и тд.5) тестирование, настройка скорости, проблемы, баги, оптимизация и тд. (не должно быть ошибок, все должно летать и на компе и на мобильной версии).