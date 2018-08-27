Выгрузка из 1С УТ 10.3 в 1С Битрикс

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Есть 1С УТ 10.3. 

База данных где каждый размер (или другое свойство товара) одного артикула хранится в отдельной карточке. 

Необходимо организовать выгрузку на сайт таким образом чтобы карточки товаров с одним артикулом при выгрузке на сайт группировались в одну карточку с выбором свойств. 

В базе так (Три карточки): 

Товар 1 размер 1 

Товар 1 размер 2 

Товар 1 размер 3 

На сайте должно быть одна карточка: 

Товар 1. 

Выбор размера 1,2,3

7 лет назад
guest_15353702664112
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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