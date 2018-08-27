Выгрузка из 1С УТ 10.3 в 1С Битрикс

Есть 1С УТ 10.3.

База данных где каждый размер (или другое свойство товара) одного артикула хранится в отдельной карточке.

Необходимо организовать выгрузку на сайт таким образом чтобы карточки товаров с одним артикулом при выгрузке на сайт группировались в одну карточку с выбором свойств.

В базе так (Три карточки):

Товар 1 размер 1

Товар 1 размер 2

Товар 1 размер 3

На сайте должно быть одна карточка:

Товар 1.

Выбор размера 1,2,3