Opencart OcStore 2.3

Создать дубль шаблона information.tpl страницы статей, назовем informationnew.tpl

Чтобы при выборе этого макета в настройках статьи, мне выводился именно макет данного шаблон со структурой прописанной в informationnew.tpl

Сейчас все файлы созданы, макет страницы с админки настраивается, ошибок не отображает, но на фронте так и выводит структуру с information.tpl вместо informationnew.tpl

Файлы прикладываю.

Кто может доработать - ваши цена/срок.