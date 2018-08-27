Opencart OcStore 2.3

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Закрыт3 заявки150 просмотров

Создать дубль шаблона information.tpl страницы статей, назовем informationnew.tpl

Чтобы при выборе этого макета в настройках статьи, мне выводился именно макет данного шаблон со структурой прописанной в informationnew.tpl

Сейчас все файлы созданы, макет страницы с админки настраивается, ошибок не отображает, но на фронте так и выводит структуру с information.tpl вместо informationnew.tpl

Файлы прикладываю.

Кто может доработать - ваши цена/срок.

ocStoreOpencart
7 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров