Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений)

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Закрыт3 заявки266 просмотров

Доброго времени Уважаемый фрилансер!

Нужно: Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений)

Отсюда-Пример Фида: http://avito2rss.bitcheese.net/feeds/7327.atom

Сюда-http://propiska.pro/board/

Соответствие полей в ленте и на сайте-обязательно!

Особенности-требуется при импорте новости в DLE,создавать нового пользователя(тот что в ленте RSS), с контактами. Премодерация.

Всё обсуждается.

DLE
7 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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