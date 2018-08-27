На сайте, после верстки с новыми подключенными js скриптами, перестал частично работать старый функционал. Методом исключений нашли какие файлы конфликтуют. Необходимо устранить конфликты скриптов сохранив при этом функционал. Если важно - сайт ...
Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений)
Доброго времени Уважаемый фрилансер!
Нужно: Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений)
Отсюда-Пример Фида: http://avito2rss.bitcheese.net/feeds/7327.atom
Сюда-http://propiska.pro/board/
Соответствие полей в ленте и на сайте-обязательно!
Особенности-требуется при импорте новости в DLE,создавать нового пользователя(тот что в ленте RSS), с контактами. Премодерация.
Всё обсуждается.
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