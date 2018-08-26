Подключить скрипт отправления формы заявки

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок193 просмотра

Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте,  его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ. 

AJAX
7 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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