Написать простой онлайн магазин с БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки184 просмотра

Нужно написать на  Flask бэкенд для простого онлайн-магазина, Вы бы могли взяться за это? 

Flask
7 лет назад
rusbur
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров